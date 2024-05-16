Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача
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16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия)
В четвертьфинальном матче Томми Пол со счётом 7:5 3:6, 6:3 обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.
Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 13 заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, одна двойная ошибка и 6 брейк-поинтов из 18 заработанных.
За выход в финал Пол сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Николас Харри (Чили)
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