Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия)

В четвертьфинальном матче Томми Пол со счётом 7:5 3:6, 6:3 обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 13 заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, одна двойная ошибка и 6 брейк-поинтов из 18 заработанных.

За выход в финал Пол сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Николас Харри (Чили)