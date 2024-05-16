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Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача

Томми Пол вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Хуркача
Томм Пол
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16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия)

В четвертьфинальном матче Томми Пол со счётом 7:5 3:6, 6:3 обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Пол три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов из 13 заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, одна двойная ошибка и 6 брейк-поинтов из 18 заработанных.

За выход в финал Пол сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Николас Харри (Чили)

Рим (м). 1/4 финала
16 мая 2024, четверг. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
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