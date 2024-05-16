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Соболенко — Коллинз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Риме

Соболенко — Коллинз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Риме
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Сегодня, 16 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с Даниэль Коллинз (15-я в рейтинге WTA) в матче 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Данный поединок начнётся не ранее 21:30 мск.

Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
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Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и американской теннисистками.

Соболенко и Остапенко провели между собой пять матчей на турнирах WTA. Во всех встречах победу одержала белоруска.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

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