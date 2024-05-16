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Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт красиво сообщила о беременности

Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, завершившая карьеру в середине 2023 года, сообщила, что готовится впервые стать мамой. Она опубликовала соответствующие фото в своих социальных сетях.

Напомним, Контавейт состоит в романтических отношениях с футболистом сборной Эстонии Брентом Леписту.

«Новый член семьи уже в пути», — подписала фото Контавейт, добавив эмодзи «ребёнок» и «сердце».

Фото: из личного архива Анетт Контавейт

Фото: из личного архива Анетт Контавейт

28-летняя Контавейт — чемпионка шести турниров на уровне WTA. В частности, эстонка выигрывала турнир в Санкт-Петербурге и завоёвывала Кубок Кремля. Лучшим достижением Контавейт на турнирах «Большого шлема» является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2020. Значительную часть титулов Анетт завоевала в период сотрудничества с известным российским теннисистом и тренером Дмитрием Турсуновым.