Видеообзор победы Свёнтек над Гауфф в полуфинале WTA-1000 в Риме

Сегодня, 16 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/2 финала она обыграла Кори Гауфф из США (третья в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Риме между Игой Свёнтек и Кори Гауфф.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В финале турнира Свёнтек сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.