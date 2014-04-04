Алекно: приходится принимать решение об изменении формата плей-офф как должное

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился своим мнением относительно изменений в формате проведения плей-офф чемпионата России. Напомним, что победитель турнира определится в «Финале шести».

«У нас не стоит вопрос о том, нравится нам это или нет, потому что сейчас принимается это как реальность, которую не изменить. „Зенит“ и „Белогорье“ сейчас занимают лидирующие позиции, и хотелось бы это сохранить, хотелось бы больше дома игр сыграть. Да, приходится принимать это как должное.

Тут особой дискуссии и не может быть. Клубы теряют зрителя на этот период, теряют кусок проведённой работы, но сегодня ставится это перед фактом. Клубный чемпионат проходит под эгидой FIVB, и мы не можем ничего сделать», — приводит слова Алекно «Р-Спорт».