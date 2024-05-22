Нападающий «Белогорья» Тетюхин: боюсь за близких и родных, которые живут в Белгороде

23-летний капитан клуба «Белогорье» россиянин Павел Тетюхин высказался об обстановке в Белгороде, где находятся семья и друзья волейболиста, в связи с постоянными обстрелами города.

«Я пока в Туле, потому что моя девушка (Татьяна Симанихина. — Прим. «Чемпионата») здесь работает. Оставлять я её вместе с собакой пока что не собирался. Но в Белгород обязательно съезжу попозже. У нас там тоже квартира стоит, надо проверить, да и бабушки, дедушки, друзья живут, хочется всех увидеть. Вообще в Белгороде хочется больше времени провести. Надеюсь, что атаки по городу уменьшатся. Потому что последние месяцы это… Я знаю, что происходит в городе, знаю, насколько люди переживают, что они вообще видят там на улице. И просто хочется пожелать всем белгородцам сил, потому что сейчас очень тяжёлый момент в жизни, хочется, чтобы он просто поскорее прошёл.

Главный страх? Наверное, я боюсь всё-таки за близких и родных, которые живут в Белгороде. Потому что это вещь, которую ты не можешь контролировать и которая может повлиять на твою жизнь так, что это просто никак не вернуть. Поэтому, наверное, это самый большой страх в жизни. Были, конечно, разговоры, но мама и папа, а уж тем более бабушки и дедушки стоят на своём: не хотят бросать хозяйство, бросать дом и город. Они в принципе не собираются переезжать. Не сказал бы, что это больная тема, но это обсуждалось много раз. И они нацелены на то, чтобы продолжать находиться в Белгороде», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.