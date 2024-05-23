Волейбольный «Факел» из Нового Уренгоя прекратил сотрудничество сразу с тремя игроками команды — со связующим Сергеем Гранкиным, диагональным Владиславом Бабкевичем и центральным Александром Мельниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Факел».

Известно, что Бабкевич отыграл в команде два с половиной года, с 2021 года. Это для волейболиста был первый клуб в мужской Суперлиге, и в свой дебютный сезон он становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Пока нет официальной информации о том, в какой клуб перешёл игрок.

Мельников стал частью команды из Нового Уренгоя с начала сезона-2021/2022. Сезон-2020/2021 он провёл в нижегородской команде АСК. О том, где волейболист проведёт свой следующий сезон, пока не сообщается.

39-летний Гранкин пришёл в команду в конце сезона-2021/2022 и стал её капитаном. Ранее он играл в чемпионате Германии за столичный «Берлин». Он также является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне (Великобритания) и двукратным чемпионом Европы. Где продолжит карьеру Гранкин, тоже пока неизвестно.