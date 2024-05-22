Блокирующая Королёва продолжит карьеру в «Динамо-Ак Барс»

Центральная блокирующая волейбольной «Ленинградки» из Санкт-Петербурга Ирина Королёва продолжит карьеру в казанском «Динамо Ак-Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ленинградка».

Королёва провела в составе клуба сезон-2023/2024 и завоевала вместе с командой бронзовые медали чемпионата России женской Суперлиги. Теперь Королёва будет выступать в казанском клубе, который в этом году завоевал титул чемпионов России.

Ранее команде из Казани несколько лет не удавалось войти даже в тройку сильнейших, лишь в сезоне-2020/2021 они забрали бронзу соревнований.

На счету Королёвой участие в Олимпийских играх в 2020 году, двукратное чемпионство Европы, чемпионство России. Она также является пятикратной обладательницей Кубка России и двукратной обладательницей Суперкубка России.