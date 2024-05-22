Ирина Королёва, покидая «Ленинградку», обратилась к болельщикам и команде

Экс центральная блокирующая «Ленинградки» Ирина Королёва обратилась к болельщикам и команде перед уходом из санкт-петербургского клуба.

«Дорогой Санкт-Петербург, болельщики, команда! Этот сезон добавлен в копилку моих ярких спортивных побед и воспоминаний. Я очень благодарна команде за радушный приём с первых дней приезда! Спасибо болельщикам за поддержку и веру в любых игровых ситуациях!

Эта медаль важна для меня тем, что она первая в истории «Ленинградки» и завоёвана при моём участии. Ведь бронзу издали можно спутать с золотом», — приводит слова Королёвой официальный сайт «Ленинградки».

Напомним, ранее стало известно, что волейболистка продолжит свою карьеру в команде «Динамо-Ак Барс», которая в этом году завоевала титул чемпионов России.