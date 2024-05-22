Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Ирина Королёва, покидая «Ленинградку», обратилась к болельщикам и команде

Ирина Королёва, покидая «Ленинградку», обратилась к болельщикам и команде
Комментарии

Экс центральная блокирующая «Ленинградки» Ирина Королёва обратилась к болельщикам и команде перед уходом из санкт-петербургского клуба.

«Дорогой Санкт-Петербург, болельщики, команда! Этот сезон добавлен в копилку моих ярких спортивных побед и воспоминаний. Я очень благодарна команде за радушный приём с первых дней приезда! Спасибо болельщикам за поддержку и веру в любых игровых ситуациях!

Эта медаль важна для меня тем, что она первая в истории «Ленинградки» и завоёвана при моём участии. Ведь бронзу издали можно спутать с золотом», — приводит слова Королёвой официальный сайт «Ленинградки».

Напомним, ранее стало известно, что волейболистка продолжит свою карьеру в команде «Динамо-Ак Барс», которая в этом году завоевала титул чемпионов России.

Материалы по теме
Блокирующая Королёва продолжит карьеру в «Динамо-Ак Барс»
Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» — чемпион России! Волейболистки из Казани не заметили «Локо» на площадке
«Динамо-Ак Барс» — чемпион России! Волейболистки из Казани не заметили «Локо» на площадке
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android