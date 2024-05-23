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Анастасия Корниенко покидает «Уралочку-НТМК»

Анастасия Корниенко покидает «Уралочку-НТМК»
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Связующая Анастасия Корниенко покидает клуб Свердловской области «Уралочка-НТМК». Об этом сообщается в социальных сетях волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

Напомним, Корниенко стала частью клуба в 2022 году и провела два сезона в составе команды. В сезоне-2023/2024 волейболистка набрала 57 очков в атаке, 19 очков на подаче, 33 очка – на блоке.

До перехода в «Уралочку» Корниенко провела несколько лет подряд за границей. В швейцарском «Волеро» с 2017 по 2021 год и в Венгрии, в команде «Бекешчаба» в сезоне-2021/2022.

Пока неизвестно, в каком клубе Корниенко продолжит свою карьеру. В активе волейболистки серебряная медаль на Кубке России и бронзовая – на чемпионате России. Она также является обладательницей Кубка Франции и Кубка Швейцарии.

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