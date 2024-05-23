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Гайла Гонсалес вернулась в «Динамо-Ак Барс»

Гайла Гонсалес вернулась в «Динамо-Ак Барс»
Гайла Гонсалес
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Доминиканская диагональная Гайла Гонсалес вернулась в «Динамо-Ак Барс». Об этом стало известно сегодня, 23 мая, из стана казанской команды.

«Безмерно рады возвращению Гайлы в состав нашей команды. Мы уверены, эта леворукая диагональная серьёзно усилит нападение «Динамо-Ак Барс» в предстоящем сезоне. Причём наличие в команде её соотечественницы Брайелин Мартинес дополнительно улучшит эмоциональный микроклимат для обеих доминиканок, что в конечном счёте благоприятно отразится на игре», — сообщила пресс-служба команды.

Гонсалес выступала за «Динамо-Ак Барс» в сезоне-2022/2023. Волейболистка набрала 465 очков в 22 матчах женской Суперлиги, став самым результативным игроком команды. Спортсменка является трёхкратной победительницей чемпионатов Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (2019, 2021, 2023).

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