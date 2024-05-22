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Новости спорта 22 мая: Сафонов ПСЖ Краснодар трансфер сборная России, Госдума Fan ID фан айди, Овечкин налоги, Надаль карьера

Сафонов близок к переходу в «ПСЖ», в Госдуме задумались над Fan ID. Главное к вечеру
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«ПСЖ» и «Краснодар» ведут переговоры о переходе Матвея Сафонова, в Госдуме считают, что необходимо обсудить эффективность работы Fan ID в России. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 мая.

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