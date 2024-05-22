Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сафонов близок к переходу в «ПСЖ», в Госдуме задумались над Fan ID. Главное к вечеру

«ПСЖ» и «Краснодар» ведут переговоры о переходе Матвея Сафонова, в Госдуме считают, что необходимо обсудить эффективность работы Fan ID в России. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 мая.

Футбол

Хоккей

Теннис

«До сих пор считаю его главным фаворитом». Джокович предположил победителя «Ролан Гаррос»

Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м

Стал известен заявочный лист участников Уимблдона, среди которых четыре россиянина

Бокс/ММА

Организаторы боя Усик — Фьюри недополучили около $ 121 млн, названа причина

Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри

Баскетбол

Инсайдер: Крис Пол может перейти в «Лейкерс»

Пол Пирс назвал игрока НБА, которого считает европейским Леброном

Авто

Названа команда Ф-1, чей двигатель начиная с 2026 года может оказаться лучшим

«Сумма контракта шокирует». Сейвуд высказался о предложении «Ауди» для Сайнса

Материалы по теме Ферстаппен ответил, почему Гран-при Монако всегда получается для него нервным

Волейбол

Олимпийская чемпионка по волейболу Перейра покинула московское «Динамо»

Элена Пьетрини не сможет выступить за сборную Италии на Олимпиаде

Фигурное катание

Камила Валиева выложила видео с последнего звонка в школе

Камила Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля

Другие