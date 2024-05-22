Блокирующий Денис Черейский возвращается в волейбольный «Зенит»

Центральный блокирующий Денис Черейский возвращается в «Зенит» (Санкт-Петербург) со следующего сезона.

Черейский родился в Санкт-Петербурге и прошёл через систему «Автомобилиста». Блокирующий уже играл в «Зените» в сезоне-2017/2018. С 2021 года Черейский стал игроком команды «Локомотив» в Новосибирске и пробыл там вплоть до 2023 года, где становился бронзовым и серебряным призёром чемпионата России Суперлиги.

Сезон-2023/2024 Денис провёл в «Кузбассе» и по итогу чемпионата России стал вторым блокирующим по набранным очкам — 96 очков. Впереди него только Иван Яковлев, однако процент ошибок у Черейского ниже, чем у Яковлева — 19.

В Санкт-Пебербурге игрок возьмёт номер 10, который ранее занимал Семён Кривитченко. Кривитченко достанется освободившийся номер 4.