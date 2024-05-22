Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Блокирующий Денис Черейский возвращается в волейбольный «Зенит»

Блокирующий Денис Черейский возвращается в волейбольный «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный блокирующий Денис Черейский возвращается в «Зенит» (Санкт-Петербург) со следующего сезона.

Черейский родился в Санкт-Петербурге и прошёл через систему «Автомобилиста». Блокирующий уже играл в «Зените» в сезоне-2017/2018. С 2021 года Черейский стал игроком команды «Локомотив» в Новосибирске и пробыл там вплоть до 2023 года, где становился бронзовым и серебряным призёром чемпионата России Суперлиги.

Сезон-2023/2024 Денис провёл в «Кузбассе» и по итогу чемпионата России стал вторым блокирующим по набранным очкам — 96 очков. Впереди него только Иван Яковлев, однако процент ошибок у Черейского ниже, чем у Яковлева — 19.

В Санкт-Пебербурге игрок возьмёт номер 10, который ранее занимал Семён Кривитченко. Кривитченко достанется освободившийся номер 4.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android