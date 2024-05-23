Таисия Коновалова в новом сезоне будет выступать за «Динамо-Ак Барс»

Российская волейболистка Таисия Коновалова в новом сезоне будет выступать за «Динамо-Ак Барс». Центральная блокирующая вернулась в казанскую команду из челябинского «Динамо-Метар», где провела один сезон. Об этом сообщила пресс-служба команды.

За «Динамо-Ак Барс» Коновалова отыграла три сезона начиная с 2020 года. Она помогла клубу дважды взять Кубок России (2020, 2021), Суперкубок страны (2020,2022) и завоевать бронзовые медали чемпионата России в 2021 году.

Ранее стало известно, что 35-летняя бразильская волейболистка Наталия Перейра покинула московский клуб «Динамо». Об этом 22 мая сообщила пресс-служба клуба в официальных сетях. Перейра выступала за столичную команду с 2022 года. За это время она стала чемпионкой России (2023), двукратной обладательницей Кубка России (2022, 2023), обладательницей Суперкубка России (2023).