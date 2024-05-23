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Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей на 23 мая

Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей на 23 мая
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Сегодня, 23 мая, пройдёт второй день предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Лига наций — 2024. мужчины. Раcписание матчей, 23 мая:

  • 14:00 мск. Словения — Франция
  • 17:00 мск. Канада — Польша
  • 20:00 мск.  Куба — Германия
  • 20:00 мск. Турция — Нидерланды
  • 23:30 мск. Япония — Сербия.

В турнире участвуют 16 команд. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, на этой неделе проводит встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) играет в Рио-де-Жанейро. Восемь лучших сборных по итогам всего предварительного этапа выйдут в 1/4 финала плей-офф Лиги наций — 2024.

Турнирная таблица Лиги наций - 2024
Календарь Лиги Наций - 2024
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