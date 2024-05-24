В четверг, 23 мая, в рамках мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Мужчины. Результаты матчей, 23 мая:

Словения — Франция — 3:1 (25:18, 25:22, 23:25, 25:21)

Канада — Польша — 1:3 (25:18, 20:25, 23:25, 21:25)

Куба — Германия - 3:1 (26:24, 25:20, 18:25, 25:23)

Турция — Нидерланды — 2:3 (25:19, 25:20, 18:25, 21:25, 9:15)

Япония — Сербия - 3:0 (25:20, 25:16, 25:22)

Аргентина — Бразилия - 2:3 (13:25, 25:20, 25:19, 23:25, 11:15).

В турнире участвуют 16 команд. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, на этой неделе проводит встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) играет в Рио-де-Жанейро. Восемь лучших сборных по итогам всего предварительного этапа выйдут в 1/4 финала плей-офф Лиги наций — 2024.