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Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей 22 мая

Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей 22 мая
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В среду, 22 мая, в рамках мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Мужчины. Результаты матчей, 22 мая:

  • Куба — Бразилия — 3:1 (25:23, 27:29, 25:21, 25:21);
  • Нидерланды — Словения — 2:3 (33:31, 22:25, 25:20, 21:25, 25:27);
  • США — Польша — 0:3 (22:25, 15:25, 24:26);
  • Германия — Италия - 0:3 (21:25, 18:25, 23:25);
  • Иран — Сербия - 1:3 (25:27, 25:17, 19:25, 18:25).

Напомним, в соревнованиях мужской Лиги наций — 2024 принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф в период с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).

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