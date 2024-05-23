В среду, 22 мая, в рамках мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Мужчины. Результаты матчей, 22 мая:

Куба — Бразилия — 3:1 (25:23, 27:29, 25:21, 25:21);

Нидерланды — Словения — 2:3 (33:31, 22:25, 25:20, 21:25, 25:27);

США — Польша — 0:3 (22:25, 15:25, 24:26);

Германия — Италия - 0:3 (21:25, 18:25, 23:25);

Иран — Сербия - 1:3 (25:27, 25:17, 19:25, 18:25).

Напомним, в соревнованиях мужской Лиги наций — 2024 принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф в период с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).