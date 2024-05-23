Доигровщик «Чивитановы» Янт продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга

Кубинский доигровщик Марлон Янт станет игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний доигровщик начал свою карьеру в кубинском клубе «Вилья Клара» (2017–2019). Далее Янт выступал за французский «Шомон» (2019/20). Предыдущие четыре сезона Янт провёл в итальянской «Чивитанове». Дважды становился чемпионом Италии (2021, 2022) и один раз – серебряным призёром (2023).

Ранее стало известно, что команду из Санкт-Петербурга возглавит заслуженный тренер России Владимир Алекно. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года. Напомним, Алекно возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под руководством специалиста российская национальная команда завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.