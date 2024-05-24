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Центральная блокирующая Екатерина Евдокимова покинула московское «Динамо» после одного сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В клубе поблагодарили Евдокимову за выступления.

«Катя, спасибо за классные блоки, молниеносные атаки и профессионализм!» — говорится в сообщении на сайте клуба.

В течение своей карьеры Евдокимова выступала за «Уралочку-НТМК»-2 (Свердловская область) (2010—2016), «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) (2014—2020), «Локомотив» (Калининград) (2020—2023), «Динамо» (Москва) (2023—2024).

На клубном уровне блокирующая становилась двукратной чемпионкой России (2021, 2022), серебряным призёром чемпионата России — 2023, четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов России (2015, 2018, 2019, 2020), победителем Кубка России — 2023, двукратным серебряным призёром Кубка России (2021, 2022).