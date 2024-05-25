Лига наций — 2024, мужчины: результаты матчей 24 мая

Вчера, 24 мая, состоялись очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024. мужчины. Раcписание матчей, 24 мая:

Аргентина — Бразилия — 2:3 (13:25, 25:20, 25:19, 23:25, 11:15);

Болгария — Канада — 0:3 (22:25, 28:30, 24:26);

Франция — США — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21);

Куба — Япония — 2:3 (25:18, 22:25, 23:25, 25:19, 20:22);

Нидерланды — Польша — 0:3 (28:30, 23:25, 18:25);

Иран — Италия — 0:3 (19:25, 18:25, 11:25).

В турнире участвуют 16 команд. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, на этой неделе проводит встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) играет в Рио-де-Жанейро. Восемь лучших сборных по итогам всего предварительного этапа выйдут в 1/4 финала плей-офф Лиги наций — 2024.