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Волейболист сборной Бразилии Йоанди Леал стал игроком новосибирского «Локомотива»

Волейболист сборной Бразилии Йоанди Леал стал игроком новосибирского «Локомотива»
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Бразильский волейболист кубинского происхождения Йоанди Леал перешёл из итальянской «Пьяченцы» в «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

35-летний доигровщик сборной Бразилии проведёт дебютный сезон в российском чемпионате. С 2018 года Леал играл в Италии («Чивитанова», «Модена», «Пьяченца»), а перед этим в родных для него кубинском («Гавана») и бразильском («Сада Крузейро») чемпионатах. Он присоединится к «Локомотиву» после Олимпиады в Париже.

В 2010 году Леал в составе сборной Кубы стал серебряным призёром чемпионата мира — 2010. После смены спортивного гражданства в 2019 году Леал в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка мира — 2019 и победителем Лиги наций — 2021. На чемпионате мира — 2022 бразильцы завоевали бронзовые медали, а Леал вош`л в символическую сборную и стал самым результативным игроком турнира (123 очка).

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