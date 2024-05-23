Сафонов может стать одноклубником Головина, у «Ахмата» новый президент. Главное к вечеру
Матвей Сафонов, попавший на радар скаутов «ПСЖ», заинтересовал и представителей «Монако», в составе которого выступает Александр Головин. У «Ахмата» новый президент, а Антон Слепышев стал игроком московского «Динамо». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 мая.
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