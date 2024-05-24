Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей на 24 мая

Сегодня состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 24 мая.
Лига наций — 2024. мужчины. Раcписание матчей, 24 мая:
- 14:00 мск. Болгария — Канада
- 17:00 мск. Франция — США
- 20:00 мск. Куба — Япония
- 20:00 мск. Нидерланды — Польша
- 23:30 мск. Иран — Италия.
В турнире участвуют 16 команд. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, на этой неделе проводит встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) играет в Рио-де-Жанейро. Восемь лучших сборных по итогам всего предварительного этапа выйдут в 1/4 финала плей-офф Лиги наций — 2024.