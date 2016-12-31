Тарасов: нужно стремиться к лучшему и всего добиваться самим

Диагональный новосибирского «Локомотива»поздравил болельщиков с Новым годом.«Я хочу пожелать всем в Новом году ещё больше успехов, здоровья, исполнения всех желаний, которые есть как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба и руководства клуба. Конечно, побольше терпения, потому что ничего в жизни просто так не происходит. Нужно стремиться к лучшему и всего добиваться самим, уметь проходить через трудности для достижения своих целей. Чтоб каждый новый день в наступающем году радовал всех все больше и больше!» — приводит слова Тарасова официальный сайт клуба.