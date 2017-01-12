FIVB: расписание Мировой лиги и Гран-при остаётся неизменным

Пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB) в связи с призывом национальных антидопинговых организаций лишить Россию всех международных турниров из-за допинг-скандалов прокомментировала возможность переноса этапов мужской Мировой лиги и женского Гран-при.
«FIVB продолжает следить за развитием ситуации в России и тесно взаимодействовать с WADA. В то же время расписание этапов важнейших соревнований года — Мировой лиги и Гран-при — остается неизменным», — цитирует пресс-службу FIVB «Р-Спорт».
2-4 июня 2017 года в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а на 14-16 июля намечен этап женского Гран-при в Екатеринбурге.