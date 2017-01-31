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Бутько: больше такой расслабленности в матче с «Фридрихсхафеном» мы не допустим

31 января 2017, вторник. 13:08. Волейбол
Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов с немецким «Фридрихсхафеном», который состоится 31 января. В третьем туре подопечные Владимира Алекно, являющиеся действующими обладателями титула, на выезде обыграли немецкий коллектив со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:13, 25:21).

«В прошлом матче с немцами мы позволили сопернику набрать ход. Несмотря на выигрыш первой партии с большой разницей в счёте, мы утратили концентрацию во втором сете. Без сомнений, мы будем играть сосредоточеннее и такой расслабленности больше не допустим», — приводит слова Бутько официальный сайт ЕКВ.
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань Александр Бутько Лига чемпионов - Волейбол
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