Бутько: больше такой расслабленности в матче с «Фридрихсхафеном» мы не допустим

Связующий казанского «Зенита»поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов с немецким «Фридрихсхафеном», который состоится 31 января. В третьем туре подопечные, являющиеся действующими обладателями титула, на выезде обыграли немецкий коллектив со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:13, 25:21).«В прошлом матче с немцами мы позволили сопернику набрать ход. Несмотря на выигрыш первой партии с большой разницей в счёте, мы утратили концентрацию во втором сете. Без сомнений, мы будем играть сосредоточеннее и такой расслабленности больше не допустим», — приводит слова Бутько официальный сайт ЕКВ.