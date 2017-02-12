Чутчев: «Факел» дал достойный бой лидеру европейского и мирового волейбола

Главный тренер «Факела» Игорь Чутчев поделился впечатлениями от гостевого матча чемпионата России с «Зенитом», завершившегося поражением его команды в трёх партиях.
«Мы сегодня дали достойный бой лидеру европейского и мирового волейбола. Не хватило нам рассудительности в сложных ситуациях. У «Зенита» сработало его самое сильное оружие – подача. В последней партии мы вели, но Леон вышел – выбил с приёма, сделал эйс. Нам надо было похитрее сыграть – не получилось. Говорили об этом ребятам перед игрой, но эмоции перехлёстывают молодежь.
Почему не играл Игорь Колодинский? В последних матчах мы уже играли с Валентином Безруковым. Честно говоря, у Колодинского со спиной проблемы. Была идея с двойной заменой, хотелось чуть-чуть усилить блок, но не было возможности», — сказал Чутчев.