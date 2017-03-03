Шипулин: надо в принципе побеждать «ЗАКСУ», потому что мы – Россия

Главный тренер и директор волейбольного клуба «Белогорье»прокомментировал итоги жеребьёвки «Раунда 12» Лиги чемпионов, по итогам которой соперником белгородцев стал польский клуб «ЗАКСА».«За мою сложную тренерскую карьеру было уже столько жеребьёвок и соперников, что я положительно отношусь к любому жребию. Никаких особенностей у этой команды я не увидел. И „Динамо“ должно было проходить их. Соперник нам по зубам, с ними можно играть. Это нормальная команда, с которой надо играть и побеждать. И надо в принципе побеждать эту команду, потому что мы – Россия.Я видел эту команду, когда она играла в Москве с „Динамо“, видел их сильные и слабые стороны. Можно было попасть на любую из команд, и к этому надо быть готовыми. Наша задача — тренироваться, готовить молодых игроков, команду в целом и добывать результат. Очень хотелось бы пройти этот этап. Следующий этап, если пройдём этот, будет тоже нелёгким, но загадывать пока не будем», — приводит слова Шипулина «Р-Спорт».