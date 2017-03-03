Шипулин: надо в принципе побеждать «ЗАКСУ», потому что мы – Россия

Главный тренер и директор волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин прокомментировал итоги жеребьёвки «Раунда 12» Лиги чемпионов, по итогам которой соперником белгородцев стал польский клуб «ЗАКСА».
«За мою сложную тренерскую карьеру было уже столько жеребьёвок и соперников, что я положительно отношусь к любому жребию. Никаких особенностей у этой команды я не увидел. И „Динамо“ должно было проходить их. Соперник нам по зубам, с ними можно играть. Это нормальная команда, с которой надо играть и побеждать. И надо в принципе побеждать эту команду, потому что мы – Россия.
Я видел эту команду, когда она играла в Москве с „Динамо“, видел их сильные и слабые стороны. Можно было попасть на любую из команд, и к этому надо быть готовыми. Наша задача — тренироваться, готовить молодых игроков, команду в целом и добывать результат. Очень хотелось бы пройти этот этап. Следующий этап, если пройдём этот, будет тоже нелёгким, но загадывать пока не будем», — приводит слова Шипулина «Р-Спорт».