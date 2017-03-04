Президент «ЗАКСЫ»: если пройдём «Белогорье», потом «Зенит» — хуже быть не могло

Президент польского волейбольного клуба «ЗАКСА»прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, по итогам которой первым соперником польских волейболистов будет «Белогорье».«Перед жеребьёвкой мы хотели избежать «Белогорья», так как это далёкое и дорогостоящее путешествие. А теперь всё указывает на то, что, если мы пройдём Белгород, следующим нашим соперником будет команда из Казани, которая полностью доминирует в Европе. Хуже и быть не могло. Однако мы не будем рвать на себе одежду и лить слёзы. Если хочешь играть в финале, нужно побеждать лучших. Поэтому нужно засучить рукава и бороться. Может быть, уже с Кевином Тийи, который решил пойти на операцию только после завершения сезона. Он хочет помочь нам еще в этом сезоне. Я благодарен ему за такое решение», – приводит слова Свидерского Przeglad Sportowy.