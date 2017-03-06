Брянский: я удовлетворён игрой «НОВЫ», но поражение даёт горький осадок

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ»оценил действия подопечных в матче с кемеровским «Кузбассом» в 22-м туре чемпионата России. Командаоказалась сильнее со счётом 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:18).«Я очень доволен игрой. Обе команды показали отличный волейбол, для зрителя сыграли ярко. Шикарно болеют в зале, практически как у нас в Самаре сейчас. Отличная обстановка, в которой команды показали отличный по содержанию волейбол. Конечно, нам тяжело было противостоять сопернику, имея такой низкий процент приёма, но, тем не менее, мы очень неплохо снимались. Удовлетворение от игры я получил большое, единственное, что поражение даёт горький осадок. Цельной получилась игра. На блоке, в защите действовали качественно», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.