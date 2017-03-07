Кротков: для меня лучший либеро в мире — это Алексей Игоревич Вербов

Либеро казанского «Зенита»признался, что восхищён игрой своего одноклубника, в ряде матчей исполняющего обязанности главного тренера команды. В нынешнем розыгрыше Суперлиги «Зенит» выиграл все 22 матча.«Для меня лучший либеро в мире — это Алексей Игоревич Вербов. Я у него учусь. То, что он вытворяет на тренировках, и что он делает в играх, и что он делал раньше, когда у него было побольше здоровья, это не поддаётся объяснению», — рассказал Кротков в интервью клубной пресс-службе.