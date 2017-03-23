Приходько: «Сахалину» в игре с «Заречьем» пришлось использовать пожарный вариант

Главный тренер «Сахалина»прокомментировал поражение в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге от «Заречья-Одинцово» со счётом 1:3 (15:25, 23:25, 25:20, 20:25).«В связи с тем что у нас были травмированные, нам пришлось попробовать другую схему, перевели центрального игрока в диагональ. Раньше мы пробовали так играть, но всё равно такой вариант был пожарным. Я считаю, что это была главная причина нашего поражения. Мы не справились в приёме, играли вдвоём, «Заречье» же хорошо подавало. Не справились мы, кстати, и в атаке», — цитирует Приходько официальный сайт ВФВ.