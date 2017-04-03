Клуб Кошелевой получил «уайлд-кард» клубного чемпионата мира по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) назвала обладателей «уайлд-кард» клубного чемпионата мира среди женских команд, который пройдёт 9-14 мая в Кобе (Япония). Приглашения получили «Вакифбанк» (Турция), «Волеро» (Швейцария), «Озаску» (Бразилия) и действующий победитель турнира «Экзачибаши» (Турция), за который играет россиянкаЕщё одним представителем Европы на турнире в Японии станет победитель Лиги чемпионов, который станет известен 23 апреля.Также участие на турнире обеспечили японские «Хисамицу Спрингс» и «НЕК Ред Рокетс» (чемпион Азии), а также бразильский клуб «Рексона-Сеск» (чемпион Южной Америки).