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175 лет назад 2016
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Сорогин: «Динамо-Академия-УОР» долго шло к победе в Молодёжной лиге

7 апреля 2017, пятница. 12:17. Волейбол
Главный тренер казанского фарм-клуба «Динамо-Академия-УОР» Николай Сорогин прокомментировал победу команды в Молодёжной лиге — 2016/17 и признался, что о планах на будущее пока ничего сказать не может.

«Мы долго шли к этой победе. С тех пор как я возглавил команду, мы были дважды третьими, упорно пробивались вперёд и, можно сказать, постоянно были недалеко от лидеров. Особенно в прошлом году, когда нам чуть-чуть не хватило до второго места. Иными словами, мы всё время создавали конкуренцию лидерам, и, наконец, в этом году у нас получилось самим выйти в лидеры. И я рад, что это получилось сделать именно в упорной борьбе: те две игры, где мы проигрывали 0:2, но смогли вытащить – это дорогого стоит. Хотя вообще весь финальный тур тяжёлый, и только челябинская команда немного выпала из борьбы. Но зато остальные четыре команды боролись наравне и, если смотреть по турнирной таблице, друг у друга выигрывали в течение сезона. В этот раз не было такого, как раньше, когда «Уралочка» за три-четыре до конца уже чемпион.

Планы на будущее? На этот вопрос я пока ответить не могу. Во-первых, возраст… Во-вторых, многое здесь зависит от решений руководства клуба. И по поводу Кубка Молодёжной лиги тоже пока ничего не известно. Если у мужской «молодёжки» всё продумано, известны даже сроки проведения и группы, то у нас представитель федерации сказал, что Кубок вроде должен быть, но пока не известны ни сроки, ни кто там будет играть. Хотя на заключительном собрании я всё-таки сказал девочкам, что мы всё равно будем готовиться к Кубку, состоится он или нет. А дальше уже как время покажет», — цитирует Сорогина официальный сайт «Динамо».
Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо-Казань" Сообщить об ошибке
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