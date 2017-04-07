Заряжко: женский волейбол всегда очень непредсказуем

8 апреля волейболистки казанского «Динамо» сыграют один из самых важных матчей этого сезона – в третьей игре полуфинальной серии плей-офф они встретятся с «Уралочкой-НТМК». Предстоящий поединок прокомментировала одна из лидеров бело-голубых, которая до переезда в Казань пять лет отыграла за «Уралочку».«Уралочка» – это команда, в которой я созрела как игрок, команда, которая очень много дала мне. У меня в таких играх всегда много разных эмоций. Я играла в «Уралочке» уже в зрелом возрасте, когда происходило формирование личности и каких-то игровых качеств. Но если ты называешься профессионалом, ты обязан выигрывать за ту команду, в которой ты играешь. Поэтому я просто хочу победы.На чьей стороне будет психологическое преимущество перед решающей игрой? Мне кажется, ни на чьей. Это женский волейбол, он всегда очень непредсказуем. Расстановка сил в игре и лидирующая команда в рамках одного матча могут сменяться очень быстро, поэтому я не буду ничего загадывать.Как справиться с фирменными уральскими забеганиями? Просто нужно, чтобы Марина Бабешина не пасовала. Там не только забегания – к ним добавляется быстрая игра Ксюши Ильченко, комбинация «крест», которую так часто, как «Уралочка», не играет ни один клуб России. Это очень быстрая комбинационная игра, это фирменный стиль «Уралочки», — приводит слова Заряжко Sntat.