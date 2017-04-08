Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» и вышло в финал ЧР по волейболу

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии бело-голубые на своей площадке в четырёх партиях одержали волевую победу над «Уралочкой-НТМК». Первые две встречи завершились на тай-брейках победами гостей.В финале казанское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Москвы. Первые два матча серии до трёх побед пройдут 17 и 18 апреля в столице.«Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:20).Счёт в серии — 2-1.