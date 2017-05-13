«Вакифбанк» стал первым финалистом клубного чемпионата мира

В Кобе (Япония) продолжается клубный чемпионат мира среди женских команд. В первом полуфинальном матче встретились два турецких клуба: «Вакифбанк» и «Экзачибаши». Сильнее оказался действующий победитель европейской Лиги чемпионов со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22). Российская волейболистка Татьяна Кошелева, выступающая за «Экзачибаши», участия в матче не принимала.



Клубный чемпионат мира. Женщины. Кобе. Полуфинал

«Вакифбанк» (Турция) — «Экзачибаши» (Турция) — 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22).

Во втором полуфинале встретятся швейцарский «Волеро» и бразильская «Рексона Сеск». Финал состоится 14 мая.