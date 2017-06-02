Клюка: с Аргентиной сыграли командой от начала до конца, не было провалов

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка подвёл итог победного матча против команды Аргентины (3:0) в рамках Мировой лиги в Казани.

«Сегодня мы сыграли командой от начала до конца, не было провалов. Это для нас характерно, частенько бывают провалы, но сегодня мы сыграли чисто, и каждый из игроков показал свои лучшие качества. У нас молодая команда, поэтому сыгранность особой роли не играет. Было больше азарта, мы сыграли раскованно. Все три команды для нас – сложные соперники. Францию котируют выше? Котируют, но не мы. Мы котируем всех», – приводит слова Клюки «Татар-информ».