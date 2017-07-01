Воронкова и Королёва вошли в символическую сборную по итогам Кубка Ельцина

Организаторы международного турнира Кубок Ельцина назвали обладателей индивидуальных наград. MVP соревнований признана сербка Бранкица Михайлович, сообщает официальная страница турнира «ВКонтакте».
В символическую сборную попали россиянки Ирина Воронкова, ставшая лучшей нападающей, и центральная блокирующая Ирина Королёва, а также турецкая либеро Синге Акос, казахстанская подающая Радмила Береснева и сербская пасующая Бояна Живкович.
В решающем матче россиянки уступили команде Сербии со счётом 2:3.