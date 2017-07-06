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Стал известен состав женской сборной России на этап Гран-при в Куньшане

6 июля 2017, четверг. 18:55. Волейбол

Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на первый этап Гран-при, который пройдёт в Куньшане (Китай) с 7 по 9 июля. В заявку сборной России попали 13 волейболисток.

Женщины. Гран-при. Первый этап. Куньшань, Китай
Состав сборной России

связующие: Татьяна Романова, Ирина Филиштинская;
центральные блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королёва, Ирина Фетисова;
нападающие: Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Мария Фролова, Ангелина Сперскайте;
либеро: Екатерина Третьякова.

На этапе в Куньшане россиянки сыграют с командами США, Китая и Италии.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол
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