Сборная России заняла пятое место на чемпионате Европы U17

Мужская сборная России среди игроков не старше 17 лет в матче за пятое место на чемпионате Европы в Турции в трёх партиях обыграла команду Беларуси со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).

Чемпионат Европы U17. Турция. Матч за пятое место

Россия — Беларусь — 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).

Ранее в матче за седьмое место сборная Греции одолела команду Сербии со счётом 3:2 (25:14, 25:12, 22:25, 15:25, 18:16). В финале встретятся команды Бельгии и Италии, в противостоянии за бронзу сразятся сборные Болгарии и Турции.