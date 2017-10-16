«Енисей» обыграл «Ленинградку» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки «Енисея» на выезде в четырёх партиях одержали победу над «Ленинградкой» со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 27:25, 25:23) в матче 2-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

«Енисей» одержал вторую победу в текущем национальном первенстве, «Ленинградка» потерпела второе поражение.

В третьем туре 21 октября «Енисей» на своей площадке примет московское «Динамо», а «Ленинградка» отправится в гости к «Уралочке-НТМК».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 2-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (25:22, 20:25, 25:27, 23:25).