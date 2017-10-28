«Локомотив» в гостях одолел «Кузбасс» в восьмом туре мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в восьмом туре мужского чемпионата России на выезде победил кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:1. «Железнодорожники» одержали четвёртую победу в восьми встречах, а команда Туомаса Саммелвуо потерпела третье поражение.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а «Кузбасс» в гостях встретится с красноярским «Енисеем».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

8-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 31:33).