Леон стал лучшим игроком 8-го тура чемпионата России по волейболу

Лучшим игроком 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон. 24-летний кубинец стал лучшим бомбардиром тура, набрав 29 очков в матче с красноярским «Енисеем» (3:1), а также подал 6 эйсов и поставил 3 результативных блока.

Лучшим блокирующим стал Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива», который в матче с «Кузбассом» (3:1) сделал 7 блоков.

Самые результативные игроки 8-го тура чемпионата России по волейболу

Бомбардиры

29 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)

22 – Николай Павлов («Локомотив»)

21 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)

19 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)

19 – Павел Мороз («Факел»)

19 – Романас Шкулявичус («Нова»)

19 – Сергей Никитин («Кузбасс»)

Блок

7 – Ильяс Куркаев («Локомотив»)

5 – Павел Мороз («Факел»)

5 – Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)

4 – Юрий Бережко («Динамо»)

4 – Александр Волков («Зенит», Санкт-Петербург)

Подача

6 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)

4 – Сергей Никитин («Кузбасс»).