Леон стал лучшим игроком 8-го тура чемпионата России по волейболу

Лучшим игроком 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон. 24-летний кубинец стал лучшим бомбардиром тура, набрав 29 очков в матче с красноярским «Енисеем» (3:1), а также подал 6 эйсов и поставил 3 результативных блока.
Лучшим блокирующим стал Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива», который в матче с «Кузбассом» (3:1) сделал 7 блоков.
Самые результативные игроки 8-го тура чемпионата России по волейболу
Бомбардиры
29 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)
22 – Николай Павлов («Локомотив»)
21 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)
19 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)
19 – Павел Мороз («Факел»)
19 – Романас Шкулявичус («Нова»)
19 – Сергей Никитин («Кузбасс»)
Блок
7 – Ильяс Куркаев («Локомотив»)
5 – Павел Мороз («Факел»)
5 – Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)
4 – Юрий Бережко («Динамо»)
4 – Александр Волков («Зенит», Санкт-Петербург)
Подача
6 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)
4 – Сергей Никитин («Кузбасс»).