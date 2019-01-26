Казанский «Зенит» одержал 16-ю победу в ЧР, обыграв московское «Динамо»

Казанский «Зенит» одержал 16-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. На своей площадке подопечные Владимира Алекно в четырёх партиях нанесли поражение московскому «Динамо» со счётом 3:1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:21).

Бело-голубые потерпели восьмое поражение в 16 матчах и по итогам тура останутся на седьмом месте в турнирной таблице Суперлиги, которую возглавляет продолжающий победную серию «Зенит».

В матчах 17-го тура соревнований 2 февраля «Зенит» на выезде сыграет с кемеровским «Кузбассом», а московское «Динамо» на следующий день примет на своей площадке санкт-петербургский «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:21).