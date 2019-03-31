Россияне стали бронзовыми призёрами этапа Мирового тура по волейболу на снегу

Мужская команда «Россия 1» в составе Павла Ракусова, Юрия Богатова, Никиты Кузьмина и Петра Бахнаря стала бронзовым призёром первого в истории этапа Мирового тура по волейболу на снегу, который проходил в Австрии, в местности между горнолыжными курортами Ваграйн и Кляйнарль.

В матче за 3-е место россияне обыграли соотечественников из команды «Россия 3» (Адель Каюмов, Виктор Марков и Виталий Шабалин) – 2:0 (15:10, 15:10).

Ранее в полуфинале команда «Россия 1» уступила команде «Австрия 1» – 0:2 (11:15, 11:15). А «Россия 3», в свою очередь, в упорной борьбе проиграла второй австрийской команде со счётом 1:2 (15:10, 13:15, 13:15).

Победителем турнира стала «Австрия 1», обыгравшая команду «Австрия 2» – 2:0 (15:11, 15:10).

В соревнованиях приняли участие команды из Европы, Аргентины, Бразилии, Камеруна, США, Японии и ЮАР. В мужском турнире Россия была представлена тремя составами.