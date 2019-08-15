Глава администрации Уфы и президент «Урала» рассказали о задачах клуба на сезон

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, который является председателем наблюдательного совета федерации волейбола Республики Башкортостан, рассказал, что задача минимум для клуба «Урал» — попадание в шестёрку сильнейших по итогам Суперлиги.
«Наша команда более 20 лет занимает передовые позиции и выступает в Суперлиге. Если ставить программу минимум, то в новом сезоне мы должны быть в шестёрке сильнейших, если программу максимум – то в первой тройке», – приводит слова Мустафина официальный сайт «Урала».
С 15 по 30 августа «Урал» проведёт предсезонные сборы в Гданьске (Польша).
«Селекцию мы провели, все позиции закрыли. Я считаю, что её можно было провести ещё лучше, но вижу, что по подбору игроков команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом году. Мы надеемся, что команда попадёт в шестёрку, это число команд, которые будут играть в плей-офф», – подчеркнул президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов.
- 15 августа 2019
-
14:09
-
13:44
-
12:19
-
11:53
-
00:48
- 14 августа 2019
-
17:21
-
14:48
-
14:18
-
09:53
- 13 августа 2019
-
12:59
-
02:28
- 12 августа 2019
-
21:06
-
18:09
-
17:51
-
13:59
-
10:28
-
00:06
- 11 августа 2019
-
23:54
-
23:41
-
23:03
-
21:07
-
21:04
-
20:54
-
20:48
-
19:48
-
17:51
-
16:38
-
15:32
-
14:59
-
14:52
-
13:55
- 10 августа 2019
-
23:49
-
23:37
-
20:46
-
18:18