Глава администрации Уфы и президент «Урала» рассказали о задачах клуба на сезон

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, который является председателем наблюдательного совета федерации волейбола Республики Башкортостан, рассказал, что задача минимум для клуба «Урал» — попадание в шестёрку сильнейших по итогам Суперлиги.

«Наша команда более 20 лет занимает передовые позиции и выступает в Суперлиге. Если ставить программу минимум, то в новом сезоне мы должны быть в шестёрке сильнейших, если программу максимум – то в первой тройке», – приводит слова Мустафина официальный сайт «Урала».

С 15 по 30 августа «Урал» проведёт предсезонные сборы в Гданьске (Польша).

«Селекцию мы провели, все позиции закрыли. Я считаю, что её можно было провести ещё лучше, но вижу, что по подбору игроков команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом году. Мы надеемся, что команда попадёт в шестёрку, это число команд, которые будут играть в плей-офф», – подчеркнул президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов.