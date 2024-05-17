Россиянка Капралова остаётся играть в Италии, её новым клубом стал «Кунео»

Российская 20-летняя доигровщица Анастасия Капралова по окончании сезона-2023/2024 покинула волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), но осталась в итальянской лиге. В новом сезоне спортсменка будет выступать за «Кунео». Об этом сообщает портал volleynews.it.

«Я сосредоточена на следующем сезоне, хочу начать работать и познакомиться с остальной частью команды. Надеюсь, все вместе мы сможем добиться важных результатов. Я хочу помочь команде как можно лучше, расти матч за матчем», – сказала Капралова сразу после прибытия в «Кунео».

«Переход Капраловой важен, поскольку даёт возможность заглянуть в будущее. Для нас важно создать в команде сочетание молодости и опыта», – отметил президент «Кунео» Патрицио Бьянко.

За один сезон в составе «Новары» Капралова стала победительницей Кубка Вызова и заняла четвёртое место в чемпионате Италии. «Кунео» по итогам прошедшего сезона занял 13-е место.

Россиянка начала свою профессиональную карьеру в системе московского «Динамо», после чего играла в молодёжном составе калининградского «Локомотива». В 2021 году Анастасия стала чемпионкой мира U19 в составе сборной России.