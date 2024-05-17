Волков и Сапожков стали победителями Кубка Эмира Катара в составе «Аль-Райана»

Сегодня, 17 мая, состоялся финал Кубка Эмира Катара, состоящий из одной игры. В решающем матче «Аль-Райян», в составе которого выступают россиянине Максим Сапожков и Дмитрий Волков, одержал победу над «Полице» со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 26:24).

Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным игроком встречи вновь стал диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков. Он набрал 21 очко, из них 16 очков в атаке, и ещё пять принесли эйсы. Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков заработал 18 очков, из которых 14 он набрал в атаке, два на блоке и ещё два – на подаче.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, россияне заключили краткосрочные контракты с катарским клубом. После окончания турнира Сапожков и Волков вернутся в составы своих команд. Для Волкова следующий сезон станет уже четвёртым в казанском «Зените». Для Сапожкова московское «Динамо» станет первым клубом в российской Суперлиге после двух сезонов в Италии.