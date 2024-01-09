Тренер московского «Динамо» Брянский: в матчах с нами команды рискуют на подаче

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над нижневартовской командой «Югра-Самотлор». Встреча закончилась со счётом 3:0.

«Непросто было только во втором сете. Допустили брака чуть больше, чем следует. И опять же частая история – в матчах с нами команды рискуют на подаче, где-то этот риск оправдывается. Что ж, нас потренировали в игре на высоких мячах. По большей части доволен ребятами, которые получили сегодня игровую практику, в какой-то момент, возможно, немного переволновался Михаил Падо, но волнение дело такое — сегодня есть, а завтра его уже и нет. Будем работать и двигаться дальше», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».

Московское «Динамо» занимает третье место в таблице Суперлиги. Лидером чемпионата является новосибирский «Локомотив», который одержал уже 11 побед подряд в рамках нынешнего сезона.